2020-02-12T20:26:19+03:00
Происшествия

Спасли лишь чудом: в Самаре на пожилого мужчину напал с отверткой друг его сына

Парень перепил спиртного и чуть не убил пенсионера. За это его отдали под суд
Александра БУДАЕВА
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Агрессивного парня скрутили соседи и передали полицейскимАгрессивного парня скрутили соседи и передали полицейскимФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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"Как с цепи сорвался" говорят про таких, как этот парень. Летом прошлого года он был у друга в гостях, ничто не предвещало беды, как вдруг наш "герой" решил, что где-то в квартире лежит крайне необходимая, а главное - принадлежащая ему вещь.

Когда ему попытались объяснить, что это не так, он схватил отвертку и напал на отца своего друга.

- Он нанес ему множество ран в жизненно важные органы, и 60-летнего мужчину удалось спасти только благодаря тому, что ему быстро оказали медицинскую помощь, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре.

На крики пострадавшего сбежали соседи, агрессивного парня скрутили и передали полиции. Следователи говорят, что он пытался убедить всех в том, что из-за спиртного себя не контролировал и вообще не помнит, что тогда произошло. Но эксперты признали его вполне вменяемым.

Недавно ему официально предъявили обвинение в покушении на убийство и направили его уголовное дело в Кировский районный суд. 29-летнему самарцу грозит длительный срок заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Спасли лишь чудом: в Самаре на пожилого мужчину напал с отверткой друг его сына
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