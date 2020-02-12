В Тольятти горе-мамашу подозревают в нанесении психологической травмы ребенку

12 Февр. 2020 2020-02-12T21:37:57+03:00

Кто сообщил в полицию о мамаше-тиране. пока не известно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жительница Тольятти стала фигуранткой сразу двух уголовных дел: об истязании ребенка и причинении ему тяжкого вреда здоровью.

Вторая статья появилась лишь недавно – после того, как у 12-летнего мальчика обнаружили психическое расстройство. В полиции выяснили: мать регулярно избивала ребенка, что и могло привести к отклонениям.

По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, подозреваемой 37 лет, она не работает, ранее судимостей не имела. Теперь с ней работают следователи, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних и органы опеки.

Почему раньше никто не замечал проблем в семье, насколько тяжелые психические травмы причинены ребенку и можно ли ему еще помочь, сейчас разбираются специалисты. "Комсомолка" следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU