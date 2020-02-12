В Самаре подросток попал в больницу после возгорания аккумулятора в мобильнике

12 Февр. 2020 2020-02-12T22:39:25+03:00

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Днем 6 февраля в больницу Пирогова поступил 16-летний подросток. Врачи диагностировали у него ожоги на ногах. Стали узнавать у него, что случилось. Паренек рассказал, что у него загорелась батарейка в мобильнике. Что делать и как быть в таких случаях, конечно, сразу не сообразишь – отсюда и ожоги.

О пациенте медики сообщили в полицию. Те сообщение о самовоспламеняющемся смартфоне приняли и обещали провести тщательную проверку всех обстоятельств произошедшего.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, процессуальное решение пока не принято. Полиция оказалась в сложной ситуации: травмы есть, а кого наказывать – не понятно. Производителя мобильника? Изготовителя сотового телефона? А может быть, дело в некачественных зарядках или скачках напряжения, которые могли привести к сбою в работе батарейки? «Комсомолка» следит за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU