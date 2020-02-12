Запарился, но не затарился: в Самаре с поличным поймали воришку, который вломился в баню
Самарские полицейские на месте преступления поймали уроженца Беларуси, а ныне жителя Самары – Валерия Л., причем в тот самый момент, когда он с товарищами собирался вынести из бани имущества на 11 тысяч рублей.
Вся компания вломилась в заведение в Куйбышевском районе Самары днем 5 февраля. Сломав замки на входной двери, мужчины проникли внутрь и стали собирать все, что им приглянулось – металлические тазы и шаровые краны.
Пока распределяли, кто что понесет, приехал наряд патрульно-постовой службы. Почти все сбежали, а вот Валерий попался тепленьким.
Теперь в отношении него возбудили уголовное дело по факту покушения на кражу, полиция пытается выяснить, кто ходил с ним в баню в тот день.
ИСТОЧНИК KP.RU