В Самаре мальчик резко выбежал на дорогу и угодил под колеса иномарки

13 Февр. 2020 2020-02-13T10:29:01+03:00

Водитель пытался избежать столкновения, но все равно задел бегущего по дороге ребенка Фото: Скриншот с видео

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Днем в среду, 12 февраля, на пересечении улиц Физкультурной и Каховской в Самаре произошло ДТП с участием ребенка. Там под колеса иномарки угодил 10-летний мальчик. Момент происшествия попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилистов. Видео опубликовали в паблике ДТП 163 Самара.

- Ребенок резко выскочил на дорогу, водитель нажал по тормозам и повернул руль влево, чтобы избежать серьезных последствий, - рассказали очевидцы случившегося.

По данным облГлавка, наезд на ребенка произошел напротив дома № 117 по улице Физкультурной. Мальчик, по предварительным данным, шел по нерегулируемому пешеходному переходу и попал под колеса автомобиля Skoda Rapid. Его увезли в больницу с травмой ноги. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760494" frameborder="0"></iframe> Момент ДТП с ребенком на Физкультурной в Самаре 12.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU