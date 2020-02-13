2020-02-13T09:18:02+03:00
Спорт

Тольяттинские гандболистки оказались сильнее соперниц из Уфы

Матч завершился победой хозяек со счетом 32:18
Владислав КИРСАНОВ
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«Лада» располагается на втором месте в турнирной таблице ФОТО: Пресс-служба ГК «Лада»«Лада» располагается на втором месте в турнирной таблице ФОТО: Пресс-служба ГК «Лада»
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В среду, 12 февраля, в Тольятти состоялся 17-й тур чемпионата России по гандболу, в рамках которого местная «Лада» принимала «Уфу-Алису». Гости не смогли противостоять более мастеровитой команде, поэтому после первой половины поединка тольяттинские девушки имели преимущество +9.

– Во втором отрезке игры хозяйки немного ослабили сопротивление, позволив соперницам немного сократить отставание. 32:18 – итоговая победа «Лады», – сообщает пресс-служба клуба.

Самыми результативными в ее составе стали Елена Михайличенко и Анастасия Новоселова, на счету которых по пять заброшенных мячей. Следующий матч клуб из Самарской области проведет на своей площадке против «Университета» из Ижевска. Игра состоится 16 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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