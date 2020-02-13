В Самаре приступили к строительству двух развязок в Куйбышевском районе
В Самаре стартовал второй этап возведения Фрунзенского мостового перехода. В частности, рабочие начали подготовку к строительству транспортных развязок. Контракт на прокладку дороги от улицы Шоссейной до границы Самары заключен с ООО «СамараТрансСтрой». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
- В районе улицы Утевской мы начали готовить основание подпорной стены будущей развязки. Сейчас проводим земляные работы, потом приступим к устройству фундамента подпорных стен рамповых участков развязки, - рассказал прораб участка Александр Корка.
Вторую развязку построят в районе улицы Грозненской и Пугачевского тракта. Сейчас там идут подготовительные работы по прокладке дороги-дублера и устройство ливневой канализации.
Отметим, что проект, помимо двух развязок, предусматривает строительства 4-6 полосной дороги протяженностью 7,8 км, а также путепровода через ж/д пути на 1094 км перегона Кряж — Самара.
ИСТОЧНИК KP.RU