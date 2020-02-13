В Волжском районе построят дома для обманутых дольщиков
Обманутым дольщикам Волжского района помогут решить вопрос с жильем. Правительство Самарской области получило право распоряжаться земельным участком площадью 52 га в том же районе.
- Этот участок — инвестиционно привлекателен. В первом полугодии 2020 года мы выставим его на торги под удовлетворение прав требований обманутых дольщиков Волжского района, - сообщили в пресс-службе регионального министерства строительства.
Как отмечают в ведомстве, работа по решению проблем обманутых дольщиков ведется на регулярной основе. Только в прошлом году из списка проблемных исключили 12 домов и удовлетворили права 1147 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU