Инвесторам индустриального парка «Чапаевск» решили уменьшить стоимость аренды

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:23:01+03:00

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Правительство Самарской области решило ввести льготы для резидентов индустриального парка «Чапаевск». Речь идет об уменьшении стоимости аренды. По мнению чиновников, данная мера станет стимулом для предпринимателей развивать свой бизнес именно на территории 63 региона.

- Подписанное положение предоставляет возможность резидентам индустриального парка «Чапаевск» арендовать землю на уникальных условиях. Инвестор может получить землю со всей инфраструктурой под проект за 500 тысяч рублей за гектар, если готов реализовать свой проект в сфере производства для строительного сектора экономики. Для остальных инвесторов, которые запустят свой проект до конца 2022 года - 2 млн 487 тысяч рублей за гектар, - рассказал министр минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Отметим, что ранее стоимость базовой ставки аренды составляла 6,55 млн рублей за гектар. Добавим, что резиденты индустриального парка «Чапаевск», помимо льгот по аренде, одновременно смогут пользоваться федеральными налоговыми преференциями и поддержкой Фонда развития моногородов.

Напомним, что в 2019 году Самарская область в рейтинге инвестпривлекательности регионов поднялась на 24 позиции, а в 2018 году - на 17 строчек. Таким образом, за последние два года 63 регион поднялся с 65 на 24 место.

ИСТОЧНИК KP.RU