2020-02-13T12:30:36+03:00
Общество

«Ей пришлось делать специальные уколы»: в Новокуйбышевске у Ирины Алферовой случился приступ

Для народной артистки пришлось вызывать скорую помощь
Владислав КИРСАНОВ
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У 68-летней актрисы случился приступ астмыУ 68-летней актрисы случился приступ астмы
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В среду, 12 февраля, в Новокуйбышевске состоялся спектакль «Секреты мужчин», главную роль в котором исполнила народная артистка России Ирина Алферова. Без происшествий не обошлось. Как сообщил «Комсомольской правде - Самара» источник, близкий к ситуации, 68-летней Алферовой потребовалась помощь медиков.

– У нее случился приступ астмы. Медики делали ей специальные уколы. При этом Алферова отработала спектакль на пределе своих сил, – сказал собеседник.

Ирина Алферова снялась порядка 50 фильмах, регулярно выступает на сцене театра. В спектакле «Секреты мужчин» она играет вместе с Иваром Калныньшем, Татьяной Абрамовой и Ильей Соколовским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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