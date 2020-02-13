2020-02-13T12:00:58+03:00
Общество

Редкий гость: в Самарской области в лесу заметили пятнистого оленя

Животное неожиданно вышло на подкормочную площадку и попало в объектив камеры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГБУ СО "Волжское ГООХ"Фото: ГБУ СО "Волжское ГООХ"Фото: Twitter.com
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На днях в лесу в Самарской области заметили редкое животное — пятнистого оленя. Увидеть его довольно сложно, а уж сфотографировать — вообще практически нереально. Однако на этот раз редкий гость в местных угодьях все же дал себя заснять на камеру.

— Пятнистый олень встречается у нас крайне редко, поэтому увидеть его, а тем более наблюдать длительное время — большая удача. Олень вышел на подкормочную площадку, где и был замечен, — поделились в твиттере сотрудники ГБУ Самарской области «Волжское государственное охотхозяйство».

Как отмечают в департаменте охоты и рыболовства Самарской области, охотоведы приметили пятнистого оленя во время ежедневных наблюдений за путями миграции диких копытных животных. Местные специалисты надеются, что «олень-цветок», так его называют китайцы, останется в этих краях насовсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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