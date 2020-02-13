Хоккеисты ЦСК ВВС победили клуб из Пекина

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:10:43+03:00

Следующий матч для ЦСК ВВС станет заключительным в регулярном чемпионате ФОТО: пресс-служба ЦСК ВВС

Встреча, которая должна была состояться в Китае, проходила в Самаре

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В среду, 12 февраля, в Самаре состоялся очередной матч Высшей хоккейной лиги, в рамках которого КРС-БСУ из Пекина играл с ЦСК ВВС.

«Летчики» очень неудачно начали матч – за первые 10 минут в их ворота влетели две безответные шайбы. После перерыва самарцам удалось переломить ход игры. После 40 минут игры номинальные гости выигрывали со счетом 5:2.

– В концовке клуб из Китая попытался организовать штурм ворот волжан, но разрыв в счете был слишком велик. Итог – 6:3 победа ЦСК ВВС, – сообщает пресс-служба самарцев.

Следующий матч станет заключительным в регулярном чемпионате ВХЛ. Поединок снова будет перенесен из Китая в Самару, а соперником станет пекинский клуб ОРДЖИ.

ИСТОЧНИК KP.RU