Хоккеисты ЦСК ВВС победили клуб из Пекина
В среду, 12 февраля, в Самаре состоялся очередной матч Высшей хоккейной лиги, в рамках которого КРС-БСУ из Пекина играл с ЦСК ВВС.
«Летчики» очень неудачно начали матч – за первые 10 минут в их ворота влетели две безответные шайбы. После перерыва самарцам удалось переломить ход игры. После 40 минут игры номинальные гости выигрывали со счетом 5:2.
– В концовке клуб из Китая попытался организовать штурм ворот волжан, но разрыв в счете был слишком велик. Итог – 6:3 победа ЦСК ВВС, – сообщает пресс-служба самарцев.
Следующий матч станет заключительным в регулярном чемпионате ВХЛ. Поединок снова будет перенесен из Китая в Самару, а соперником станет пекинский клуб ОРДЖИ.
ИСТОЧНИК KP.RU