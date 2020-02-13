Самарцев зовут в театр «Город» на спектакль «Новые приключения Удава»

13 Февр. 2020 2020-02-13T12:24:45+03:00

Музыкальная сказка будет интересна не только детям, но и их родителям

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Юных самарцев и их родителей зовут на новую постановку в театр «Город», который находится на проспекте Ленина, 14А. В это воскресенье, 16 февраля, там покажут музыкальную сказку «Новые приключения Удава».

В основе спектакля — произведения Григория Остера о героях известного мультфильма — Удаве, Мартышке, Слоненке и Попугае. Речь идет о «Зарядке для хвоста» и «Подземном переходе».

Спектакль будет интересен детям от 3 лет и их родителям. Его герои будут не только решать различные вопросы, но еще петь, танцевать, а также вовлекать зрителей в игры. Начало спектакля — в 12:00.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU