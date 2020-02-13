2020-02-13T13:08:59+03:00
Общество

Долги жителей Самарской области за тепло превысили 1,5 млрд рублей

Коммунальщики регулярно принимают все меры, чтобы возместить сумму
Владислав КИРСАНОВ
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Злостным неплательщикам будут отключать отопление и горячую водуЗлостным неплательщикам будут отключать отопление и горячую водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Самарской области по данным на 1 февраля текущего года накопили долги за тепло и горячую воду на 1,561 млрд рублей. В отношении таких граждан используются все законные методы воздействия. Злостным неплательщикам начисляются пени, а на информационных досках размещают номера квартир и суммы задолженности.

– Юристы компании «Т Плюс» ведут большой объем судебно-исковой работы. В частности, в январе 2020 года для принудительного взыскания с неплательщиков была передана в суд задолженность на сумму 76,3 млн рублей, - отметил директор по продажам самарского филиала организации Юрий Рябов.

Жителям региона рекомендуют своевременно оплачивать счета за тепло и горячую воду. Представители компании планируют ограничивать подачу ресурсов должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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