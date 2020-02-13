2020-02-13T13:16:57+03:00
Общество

Житель ближнего зарубежья разъезжал по Самарской области по поддельным правам

Разбираться в этом деле предстоит суду
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина задержан, ему грозит до года тюрьмыМужчина задержан, ему грозит до года тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сотрудники ГИБДД Самарской области за нарушение правил дорожного движения остановили «Ларгус». Выяснилось, что им управляет 39-летний мужчина из ближнего зарубежья.

– Сотрудникам полиции предъявили документы, которые вызвали у них подозрение. После проверки подлинности стало известно, что права являются липовыми, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Правонарушителю грозит до одного года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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