Житель ближнего зарубежья разъезжал по Самарской области по поддельным правам
Сотрудники ГИБДД Самарской области за нарушение правил дорожного движения остановили «Ларгус». Выяснилось, что им управляет 39-летний мужчина из ближнего зарубежья.
– Сотрудникам полиции предъявили документы, которые вызвали у них подозрение. После проверки подлинности стало известно, что права являются липовыми, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Правонарушителю грозит до одного года тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU