2020-02-13T13:40:25+03:00
Общество

Стояли рядом с машиной: в Самарской области в ДТП погибли двое мужчин

На дороге столкнулись три грузовика
Владислав КИРСАНОВ
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Также пострадал еще один мужчинаТакже пострадал еще один мужчинаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью в среду, 12 февраля, в Самарской области произошло страшное ДТП. Между Тольятти и Самарой грузовик «Скания», которым управлял 34-летний мужчина врезался в припаркованный «ДАФ».

– После этого столкновения большегруз продолжил движение, сбил 38-летнего водителя стоящего автомобиля, а затем еще двоих мужчин – они находились возле грузовика «Мерседес», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Водитель и пассажир немецкого автомобиля погибли на месте. Еще одного пострадавшего на машине скорой помощи доставили в медицинское учреждение. Сотрудникам ГИБДД предстоит разобраться во всех деталях произошедшего. Они организовали беспрепятственный проезд для других автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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