В Самарской области селянин убил товарища насосом и спрятал его труп в овраге

13 Февр. 2020 2020-02-13T13:54:30+03:00

Теперь мужчине предстоит несколько лет провести в колонии

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В Самарской области суд вынес приговор жителю села Семеновка Кинель-Черкасского района. Мужчину обвиняли в убийстве своего знакомого. В качестве орудия преступления он использовал автомобильный насос.

- Установлено, что в июле 2019 года мужчины вместе распивали спиртные напитки. В ходе застолья между ними возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Обвиняемый нанес собутыльнику множественные удары руками и автомобильным насосом по голове, туловищу и конечностям, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Травмы, полученные потерпевшим, оказались несовместимы с жизнью. Мужчина скончался. Поняв, что натворил, обвиняемый решил спрятать труп. Он оттащил погибшего товарища в овраг недалеко от села Красная Горка. На суде мужчина признал свою вину. Ему назначили 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU