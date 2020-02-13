2020-02-13T14:29:28+03:00
Общество

Переселят 809 семей: в Самаре снесут аварийных 75 домов

Новые квартиры для горожан предложит муниципалитет
Владислав КИРСАНОВ
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В регионе действует областная программа по сносу аварийного жилья ФОТО: Администрация СамарыВ регионе действует областная программа по сносу аварийного жилья ФОТО: Администрация Самары
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В Самаре продолжают реализовывать программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», которая рассчитана до 2025 года. С жителями нескольких таких домов встретилась член Наблюдательного Совета Фонда содействия реформированию ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

– Вопросы расширения возможностей по переселению нужно обсуждать с представителями власти региона, города. Сейчас на программу переселения из аварийного жилья в Самарской области запланировано более 14 миллиардов рублей, при этом порядка 12 миллиардов – это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, – цитирует Разворотневу администрация Самары.

Всего по двум этапам областной программы планируется расселить 809 семей из 75 домов. Рядом с аварийными зданиями разместят соответствующие информационные таблички.

ИСТОЧНИК KP.RU

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