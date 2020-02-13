Самарцы смогут одними из первых увидеть премьеру фильма «Лед 2» в «Мягком кинотеатре»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:25:47+03:00

Продолжение спортивной мелодрамы "Лед" выйдет в прокат в День всех влюбленных

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В пятницу, 14 февраля, в прокат выходит продолжение спортивной мелодрамы «Лед», первую часть которой зрители увидели в 2018 году. Герои те же: фигуристка Надя и хоккеист Саша.

Во второй части фильма зрителям предстоит узнать, как сложилась судьба «принца и принцессы» после свадьбы. Надя и Саша живут вместе и мечтают о ребенке, но цена этому желанию слишком высока. Героям предстоит пройти трудный путь, чтобы их сказка обязательно имела счастливый конец.

Жители Самары смогут посмотреть премьеру фильма «Лед 2» одними из первых. Картину с 14 февраля начнут показывать в «Мягком кинотеатре», который находится в ТРК «Гудок». Билеты и расписание: smr.comfortkino.ru.

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU