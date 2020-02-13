Чаще всего вызывали такси другим людям: Самара возглавила рейтинг самых заботливых горожан

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:36:15+03:00

В статистике учитывались данные за 2019 год

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Аналитики «Яндекс.Такси» составили рейтинг городов с самыми заботливыми пользователями. Речь идет о жителях, которые чаще всего заказывали такси не себе, а своим близким или знакомым. Отмечается, что данные о поездках брались в городах-миллионниках.

– Лидирует в этом списке Самара. Она опередила Ростов-на-Дону, Уфу, Краснодар и Екатеринбург. Москва и Санкт-Петербург находятся на девятом и 11-м месте соответственно, – говорится в сообщении.

Отметим, что в статистике учитывались данные за период с 1 января по 15 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU