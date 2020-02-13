В Самаре впервые покажут пьесу польского драматурга «Наш класс. История в 14 уроках»

13 Февр. 2020 2020-02-13T14:58:29+03:00

Увидеть спектакль можно будет в театре «Город»

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В Самаре впервые представят драму «Наш класс. История в 14 уроках», которая была написана по мотивам пьесы польского драматурга Тадеуша Слободзянека, основанной на реальных событиях.

Спектакль расскажет историю о трагических взаимоотношениях бывших одноклассников — поляков и евреев, а также их жизнях. Действие происходит в ХХ веке.

Драму покажут в театре «Город», который находится на проспекте Ленина, 14А. Увидеть его можно будет в воскресенье, 16 февраля, в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU