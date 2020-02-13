Напился и избил молотком: в Новокуйбышевске осудили вахтовика из Оренбургской области

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:20:55+03:00

Мужчина получил год и восемь месяцев тюрьмы, а также денежный штраф

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В Новокуйбышевске состоялся суд над 43-летним жителем Оренбургской области, который работал в Самарской области вахтовым методом. Дело в том, что обвиняемый выпивал со своим коллегой в бытовом вагончике. Внезапно на него нашла агрессия, он схватил молоток и дважды ударил знакомого по голове.

– В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, пояснил суду, что конфликт между ним и потерпевшим возник из-за аморального поведения соседа, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, – сообщает прокуратура Самарской области.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 8 месяцев колонии общего режима. Также подсудимому предстоит заплатить 80 тысяч рублей морального ущерба, а также 142 тысячи – компенсацию затрат на лечение пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU