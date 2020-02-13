Порыв теплосетей на Мичурина в Самаре: стала известна компания, отвечающая за неисправный участок

13 Февр. 2020 2020-02-13T15:43:19+03:00

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Вчера вечером, 12 февраля, в Самаре произошел порыв теплосетей. На улице Мичурина, 23б появился густой пар, который заволок офисное здание и припаркованные рядом с ним автомобили. Горожане сразу же сообщили об этом в соцсетях и опубликовали видео коммунального ЧП.

Как рассказал «Комсомольской правде – Самара» источник, знакомый с ситуаций, коммуникации находятся в ведомстве компании «СТО».

– Сейчас уже прошло больше суток с появления первых сообщений об этом. Но никто из этой организации так и не приехал на место. Это бездействие подвергает опасности не только человеческое имущество, но жизни и здоровье всех, кто находится вблизи этого места, – сказал собеседник.

Отметим, что рядом с местом происшествия находятся офисные и складские помещения. Из-за случившегося они остались без тепла. Кто будет проводить ремонт и сколько времени он займет, пока не ясно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760606" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Мичурина прорвало теплосеть 12.02.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU