2020-02-13T16:45:43+03:00
Общество

В Самаре весной выберут самую красивую девочку страны

Принять участие в конкурсе «Miss Little Russian Diva 2020» смогут юные красавицы от 6 до 17 лет
Анастасия ФИЛАТОВА
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Участниц конкурса ждут профессиональные съемки, встреча со звездой и призыУчастниц конкурса ждут профессиональные съемки, встреча со звездой и призы
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В Самаре этой весной пройдет всероссийский детский конкурс красоты «Miss Little Russian Diva 2020». Принять участие в нем могут девочки в возрасте от 6 до 17 лет.

На отборочном этапе юных красавиц будут оценивать в трех категориях: Little Miss — от 6 до 10 лет, Teen Miss – от 11 до 14 лет, Young Miss — от 14 до 17 лет. Участниц конкурса ждут профессиональные фотосессии, съемки в видеороликах, финальное шоу со звездой российского шоу-бизнеса, а также призы и подарки от партнеров конкурса.

Финальное шоу пройдет 1 марта в 12:00 в БЦ «Волга-Плаза». В программе: выход-визитка в одинаковых футболках, выход в костюмах от дизайнера, талант-шоу, выход в тематических вечерних костюмах и награждение победителей. Записаться на кастинг можно по телефону +79376550277.

Отметим, что в рамках конкурса в Самаре также пройдет благотворительная акция в поддержку Вани Федотова. Это подопечный фонда «Евита».

На правах информационного партнерства

ИСТОЧНИК KP.RU

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