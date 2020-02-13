2020-02-13T18:08:17+03:00
Общество

"Давай за ВАЗ!": за гимн Тольятти заплатят 200 тысяч рублей

Местное отделение партии «Единая Россия» объявило творческий конкурс
Вера ЦЫГАНКОВА
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В этом году Автоград отмечает 50-летие выпуска первого автомобиля ВАЗВ этом году Автоград отмечает 50-летие выпуска первого автомобиля ВАЗФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В год 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ в Тольятти запланировано множество мероприятий. Красок городу, в том числе и музыкальных, решило придать местное отделение партии «Единая Россия» и объявило творческий конкурс на создание гимна Автограда.

Принять в нем участие может каждый желающий в возрасте старше 16 лет. Заявок ждут и от компаний и от частных лиц. На конкурс можно присылать как текст, так и уже готовые произведения с музыкальным оформлением. Главное, чтобы гимн был патриотичным.

В положении о конкурсе уточняется, что слова гимна должны быть торжественными и выражать идею, отражающую историю и современность города, а также обращения, призывы к гражданам. Мелодия должна соответствовать, тоже быть торжественной, экспрессивной и легко запоминаемой с четким отражением гордости за Тольятти.

- Целью конкурса является создание гимна о городе Тольятти, символизирующего общественно значимые интересы, способствующего формированию чувства патриотизма и гордости за город у жителей и молодежи, воспитания бережного отношения к традициям города Тольятти — говорится в положении о конкурсе.

Один участник конкурса может прислать неограниченное количество вариантов гимна Авторграда. Заявки принимаются до 31 октября этого года. 2020 г по адресу город Тольятти, ул. Революционная, 11 или по электронной почте edinros.tlt@mail.ru.

Затем все присланные варианты предстанут на суд жителей города, и по итогам народного голосования будут выбраны три лучших гимна. Победитель получит за свое творчество 100 тысяч рублей, автор гимна, который займет 2 место — 60 тысяч рублей, а за трете место обещают премию в 40 тысяч рублей.

Церемония награждения состоится в декабре 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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