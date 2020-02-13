«Влетела в столб и задымилась»: на углу улиц Маяковского и Самарской произошло серьезное ДТП

13 Февр. 2020 2020-02-13T20:16:10+03:00

Информации о пострадавших пока нет

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В четверг, 13 февраля, в половине девятого вечера в Ленинском районе Самары произошло серьезное ДТП. На углу улиц Маяковского и Самарской столкнулись два автомобиля (марки уточняются). Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Мы мимо проезжали и тут такое. Одна машина полностью перегородила полосы, у нее перед всмятку, вторая в столб впечаталась и из нее даже дым пошел. Надеюсь, все живы, - рассказал источник.

Свидетели ДТП рассказали, что на место уже приехали сотрудники ГИБДД, пожарные и скорая помощь.

В управлении МВД России по Самарской области подробностей ДТП пока не уточняют. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в подробностях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU