На улице Гагарина Hyundai протаранил два автомобиля KIA

13 Февр. 2020 2020-02-13T22:04:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Днем в четверг, 13 февраля в Самаре на улице Гагарина произошло ДТП с участием трех иномарок: Hyundai и двух автомобилей KIA.

За рулем Hyundai, находился 27 летний водитель. Он ехал по Гагарина от улицы Авроры в сторону улицы Энтузиастов. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, напротив дома №95 по улице Гагарина он не справился с управлением и допустил наезд на КIA под управлением женщины 1985 года рождения и автомобиль той же марки под управлением мужчины 1988 года рождения.

Авария перекрыла несколько полос движения на улице Гагарина. Прибывшие сотрудники полиции обеспечили проезд другим автомобилистам.

Столкнувшиеся машины получили механические повреждения. Пострадавших нет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские разбираются в подробностях происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU