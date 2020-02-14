В Самаре на Аэродромной под видом пункта приема пожертвований работал подпольный игорный клуб
В Самаре полицейские накрыли еще один подпольный игорный клуб. Нашли его в Железнодорожном районе города на улице Аэродромной, 10Б. Скрывали заведение под видом пункта приема и выдачи пожертвований.
- При осмотре помещения оперативники обнаружили и изъяли 2 напольных терминала, 14 мониторов с приставными консолями и компьютер с клавиатурой. Также полицейские установили арендатора. Им оказался 35-летний индивидуальный предприниматель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Кроме того, стражи порядка, задержали 34-летнюю администратора игорного клуба. Ее доставили для разбирательства в отдел полиции. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Нарушителям грозят до 2 лет заключения.
В Самаре на Аэродромной нашли подпольный игорный клуб.
ИСТОЧНИК KP.RU