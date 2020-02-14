2020-02-14T08:29:17+03:00
Происшествия

В Самаре на Аэродромной под видом пункта приема пожертвований работал подпольный игорный клуб

Полицейские нашли в помещении несколько компьютеров с доступом к азартным играм [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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В игорном клубе посетителям предлагали сыграть с "макакой"В игорном клубе посетителям предлагали сыграть с "макакой"Фото: Скриншот с видео
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В Самаре полицейские накрыли еще один подпольный игорный клуб. Нашли его в Железнодорожном районе города на улице Аэродромной, 10Б. Скрывали заведение под видом пункта приема и выдачи пожертвований.

- При осмотре помещения оперативники обнаружили и изъяли 2 напольных терминала, 14 мониторов с приставными консолями и компьютер с клавиатурой. Также полицейские установили арендатора. Им оказался 35-летний индивидуальный предприниматель, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Кроме того, стражи порядка, задержали 34-летнюю администратора игорного клуба. Ее доставили для разбирательства в отдел полиции. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Нарушителям грозят до 2 лет заключения.

В Самаре на Аэродромной нашли подпольный игорный клуб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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