2020-02-14T08:51:25+03:00
Спорт

Настоящий триумф: БК «Самара» вышел в финал Кубка России

Невероятная игра Виктора Кашина принесла волжанам важную победу
Владислав КИРСАНОВ
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Самарцы обыграли соперника с преимуществом +26 по итогам двух игр ФОТО: пресс-служба БК «Самара»Самарцы обыграли соперника с преимуществом +26 по итогам двух игр ФОТО: пресс-служба БК «Самара»
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Вчера, 13 февраля, состоялся ответный матч полуфинала Кубка России по баскетболу, в рамках которого «Самара» на своей площадке принимала «Уралмаш». Несмотря на неудачный старт, хозяева быстро вернули себе инициативу.

Все четыре четверти остались за волжанами: 22:20, 21:16, 23:13, 22:19. 88:68 – итоговая победа «Самары». В ее составе особо выделялся Виктор Кашин, который записал в свой актив 21 очко. На счету Владимира Пичкурова 14 баллов, Антон Глазунов набрал 13 очков и сделал 11 передач.

– Большое спасибо партнерам, тренерам и всем за такую поддержку. В меня поверили — и у меня пошло. Мне очень понравилась игра. Я был заряжен на все сто процентов, очень хотел выйти в финал Кубка — это первое такое событие для меня. Будем брать Кубок! Осталось две игры, будем стараться их выиграть, – цитирует Кашина пресс-служба самарского клуба.

В финале соперником коллектива из 63-го региона станет «Темп-СУМЗ-УГМК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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