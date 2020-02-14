Напился и угнал машину: в Самарской области мужчина испортил иномарку любимой
На одной из улиц Сызрани произошло ДТП. Водитель иномарки «Ниссан» не справился с управлением и влетел в сугроб. Подоспевшие сотрудники ГИБДД установили, что у мужчины отсутствуют какие-либо документы на машину и права. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит женщине, с которой пьяный лихач состоял в близких отношениях.
– После совместного застолья хозяйка автомобиля ушла спать, оставив связку ключей от иномарки на крючке в прихожей. Предполагаемый же злоумышленник воспользовался моментом и похитил ключи, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Также правоохранители установили, что по пути к сугробу мужчина совершил еще одно ДТП, с места которого он скрылся. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU