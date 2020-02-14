2020-02-14T09:46:59+03:00
Общество

Загружаются меньше, чем нужно: в Самаре обсудили повышение эффективности работы мусоросортировочных комплексов

По мнению депутата Дениса Волкова, в регионе нужно пересмотреть транспортные потоки ТКО
Илона МАЙСКАЯ
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Денис Волков считает, что мусоросортировочные комплексы региона могут работать эффективнееДенис Волков считает, что мусоросортировочные комплексы региона могут работать эффективнее
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В Самаре обсудили введение в регионе новой системы обращения с ТКО, так называемой, мусорной реформы. Эту тему подняли на первом в этом году заседании экологического совета при губернаторе. Особое внимание собравшиеся специалисты уделили сортировке мусора. По мнению депутата Самарской губдумы, координатора федерального проекта «Чистая страна» Дениса Волкова, в этой блоке есть ряд проблем, к примеру, с загруженностью мусоросортировочных комплексов.

- Глава Новокуйбышевска Сергей Марков сообщил, что введенная в их городе новейшая мусоросортировочная линия, рассчитанная на 100 тысяч тонн отходов в год, по факту, загружена лишь на четверть. Это связано с логистикой транспортных перевозок, которые выстроены в пользу наполняемости полигонов. Из-за этого мусоросортировочные комплексы испытывают недозагрузку, - рассказал народный избранник.

Денис Волков считает, что в первую очередь нужно наполнять современные объекты по обращению с ТКО, а потом уже полигоны. Также он отметил, что мусоросортировочные комплексы региона могут работать эффективнее — сортировать 50% всех ТКО, а не 23% как сейчас. По мнению депутата, ситуацию может изменить только пересмотр транспортных потоков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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