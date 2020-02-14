В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:46:20+03:00

Четырех фигурантов дела будут судить по 17 эпизодам Фото: ГУ МВД России по Самарской области

На месте было обнаружено оборудование и 12 кг запрещенного вещества [видео]

Изменить размер текста: A A

Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2018 году провели крупную спецоперацию. В одном из гаражных массивов Тольятти была накрыта целая нарколаборатория. Там же были задержаны четверо подозреваемых в организации преступной деятельности.

– Полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, защитные костюмы, емкости, вещества и прекурсоры, используемые для изготовления запрещенного средства. Также было обнаружено 12 кг мефедрона, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас расследование всей деятельности банды завершено. Суду предстоит разобраться в 17 эпизодах противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.

Жители Тольятти в гаражах оборудовали нарколабораторию.Видео: ГУ МВД по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU