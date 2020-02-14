В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории
Сотрудники по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 2018 году провели крупную спецоперацию. В одном из гаражных массивов Тольятти была накрыта целая нарколаборатория. Там же были задержаны четверо подозреваемых в организации преступной деятельности.
– Полицейскими обнаружено и изъято лабораторное оборудование, защитные костюмы, емкости, вещества и прекурсоры, используемые для изготовления запрещенного средства. Также было обнаружено 12 кг мефедрона, – сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас расследование всей деятельности банды завершено. Суду предстоит разобраться в 17 эпизодах противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков.
Жители Тольятти в гаражах оборудовали нарколабораторию.Видео: ГУ МВД по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU