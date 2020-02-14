В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:12:13+03:00

Браконьеры могут получить до пяти лет тюрьмы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во вторник, 11 февраля, на территории охотничьего угодья Красноярский в Самарской области обнаружили браконьеров, убивших двух самок кабана. Охотников задержали. Стражи порядка забрали у них снегоход, два автомобиля, четыре единицы огнестрельного оружия, а также сопутствующую продукцию.

– Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи двух особей самок кабана, составляет 300 тысяч рублей, – сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. В том случае, если уголовное дело будет заведено, незаконным охотникам грозит наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU