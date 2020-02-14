2020-02-14T11:12:13+03:00
Общество

В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана

Ущерб от незаконной охоты составил 300 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Браконьеры могут получить до пяти лет тюрьмыБраконьеры могут получить до пяти лет тюрьмыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 11 февраля, на территории охотничьего угодья Красноярский в Самарской области обнаружили браконьеров, убивших двух самок кабана. Охотников задержали. Стражи порядка забрали у них снегоход, два автомобиля, четыре единицы огнестрельного оружия, а также сопутствующую продукцию.

– Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи двух особей самок кабана, составляет 300 тысяч рублей, – сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. В том случае, если уголовное дело будет заведено, незаконным охотникам грозит наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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