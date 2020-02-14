В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана
Во вторник, 11 февраля, на территории охотничьего угодья Красноярский в Самарской области обнаружили браконьеров, убивших двух самок кабана. Охотников задержали. Стражи порядка забрали у них снегоход, два автомобиля, четыре единицы огнестрельного оружия, а также сопутствующую продукцию.
– Ущерб, причиненный государству в результате незаконной добычи двух особей самок кабана, составляет 300 тысяч рублей, – сообщает департамент охоты и рыболовства Самарской области.
По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку. В том случае, если уголовное дело будет заведено, незаконным охотникам грозит наказание вплоть до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU