В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе
В ночь на пятницу, 14 февраля, в Самаре произошло страшное ДТП. 48-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Московскому шоссе, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». После этого его отбросило влево, где он врезался в «Вольво». Как сообщают полицейские, мужчина, нарушивший ПДД, был пьян.
– Пассажир Hyundai, который сидел справа от водителя, погиб на месте аварии в машине скорой помощи. Также пострадали два человека из автомобилей других участников ДТП, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. Правоохранителям предстоит установить все детали случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU