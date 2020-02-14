В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе

14 Февр. 2020 2020-02-14T11:36:08+03:00

Также в аварии пострадали два человека

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В ночь на пятницу, 14 февраля, в Самаре произошло страшное ДТП. 48-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь по Московскому шоссе, выскочил на встречную полосу, где столкнулся с «Ниссаном». После этого его отбросило влево, где он врезался в «Вольво». Как сообщают полицейские, мужчина, нарушивший ПДД, был пьян.

– Пассажир Hyundai, который сидел справа от водителя, погиб на месте аварии в машине скорой помощи. Также пострадали два человека из автомобилей других участников ДТП, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку. Правоохранителям предстоит установить все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU