В Самаре на улице Мичурина сделают правые поворотные полосы на Клиническую и Осипенко

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:01:27+03:00

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В Самаре в этом году комплексно обновят улицу Мичурина. В порядок приведут участок от проспекта Масленникова до улицы Чкалова. Дорогу решили отремонтировать после многочисленных жалоб горожан на ямы и колеи.

- В этом году подрядчик охватит работами проезжую часть, тротуары, трамвайное межпутье, газоны, инженерные коммуникации и заменит бортовой камень. Поскольку движение по улице Мичурина - интенсивное, то дорожники постараются обойтись без полного перекрытия участка, - рассказали в мэрии города.

По словам представителей подрядной организации, если проблем с переносом коммуникаций не будет, то рабочие сделают правые поворотные полосы в районе улиц Клинической и Осипенко. Все работы на улице Мичурина должны завершить до 31 октября 2020 года. Пока же там провели аварийно-ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU