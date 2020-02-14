2020-02-14T12:58:05+03:00
Общество

Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020

Помимо основных стартов всех гостей ждут интерактивные площадки
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Церемония открытия соревнований начнется в 11:30 ФОТО: министерство спорта Самарской областиЦеремония открытия соревнований начнется в 11:30 ФОТО: министерство спорта Самарской области
Изменить размер текста:

В субботу, 15 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». С 10 утра на спортивной базе «Чайка» начнется развлекательная программа.

Для всех собравшихся будут доступны надувные батуты, скалодром, а спортивный клуб «Мега-Лада» совместно со спортивно-технической школой представят выставочную площадку мотоциклов. Местная федерация американского футбола проведет мастер-класс для детей.

– На площадке «Русский мир – живая история» гостей ждут бои на мягких мечах, ходули, перетягивание каната, перенос мешков с сеном. На выставке ездовых собак – катание на собачьих упряжках и общение с маламутами. Также все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО, – говорится в сообщении организаторов.

На ледовом катке пройдут показательные выступления фигуристов, мастер-классы по керлингу, открытая тренировка хоккейных юношеских команд. На основной сцене будут выступать творческие коллективы. Церемония открытия соревнований состоится в 11:30. Более подробно ознакомиться с заездами можно на сайте министерства спорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском районе из-за вируса АЧС у жителей заберут всех свиней
Девять месяцев не платил зарплату: директор самарской компании отправится под суд
Море приложений с BeeBox: Билайн выпускает ТВ-приставку с возможностью установки приложений из Google Play
"Рисуй со мной": ОНФ и Почта России исполнили мечту маленькой девочки из Жигулевска
В Тольятти за состоянием воздуха будет следить уникальная эколаборатория
«Крылья Советов» приступили к тренировкам на сборах в Испании
Самые романтичные и милые: лучшей парой Самарского зоопарка стали амурские тигры Кактус и Кассандра
В Самаре «обезопасили» проблемный перекресток Масленникова–Подшипниковая
В Самаре пьяный пассажир пытался задушить женщину-таксистку
В Тольятти «Гранта» влетела в сугроб и опрокинулась: пострадала девушка
Почти 600 человек в трамвпункте: администрация Самары потребовала от УК убрать наледь во дворах
Двухлетний ребенок в Самарской области попал в больницу, хлебнув «Крота»
Карантин закончился! В понедельник школьники Самарской области вернутся за парты
Опасные тротуары: в Самаре прокуратура выявила нарушение закона со стороны МП «Благоустройство»
Молодежь до 30 — присоединяйся! В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»
Девушка, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом возле «Империи», скончалась в больнице
В Самару приехал первый электробус
Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020
В Самаре на улице Мичурина сделают правые поворотные полосы на Клиническую и Осипенко
В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе
«Документы – с нарушениями?»: торги по передаче скорой на аутсорс в Самарской области пытаются оспорить в УФАС
В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана
В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории