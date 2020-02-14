Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020
В субботу, 15 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». С 10 утра на спортивной базе «Чайка» начнется развлекательная программа.
Для всех собравшихся будут доступны надувные батуты, скалодром, а спортивный клуб «Мега-Лада» совместно со спортивно-технической школой представят выставочную площадку мотоциклов. Местная федерация американского футбола проведет мастер-класс для детей.
– На площадке «Русский мир – живая история» гостей ждут бои на мягких мечах, ходули, перетягивание каната, перенос мешков с сеном. На выставке ездовых собак – катание на собачьих упряжках и общение с маламутами. Также все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО, – говорится в сообщении организаторов.
На ледовом катке пройдут показательные выступления фигуристов, мастер-классы по керлингу, открытая тренировка хоккейных юношеских команд. На основной сцене будут выступать творческие коллективы. Церемония открытия соревнований состоится в 11:30. Более подробно ознакомиться с заездами можно на сайте министерства спорта Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU