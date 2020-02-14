Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020

14 Февр. 2020 2020-02-14T12:58:05+03:00

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В субботу, 15 февраля, в Самаре пройдет Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». С 10 утра на спортивной базе «Чайка» начнется развлекательная программа.

Для всех собравшихся будут доступны надувные батуты, скалодром, а спортивный клуб «Мега-Лада» совместно со спортивно-технической школой представят выставочную площадку мотоциклов. Местная федерация американского футбола проведет мастер-класс для детей.

– На площадке «Русский мир – живая история» гостей ждут бои на мягких мечах, ходули, перетягивание каната, перенос мешков с сеном. На выставке ездовых собак – катание на собачьих упряжках и общение с маламутами. Также все желающие смогут попробовать свои силы в выполнении отдельных видов испытаний комплекса ГТО, – говорится в сообщении организаторов.

На ледовом катке пройдут показательные выступления фигуристов, мастер-классы по керлингу, открытая тренировка хоккейных юношеских команд. На основной сцене будут выступать творческие коллективы. Церемония открытия соревнований состоится в 11:30. Более подробно ознакомиться с заездами можно на сайте министерства спорта Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU