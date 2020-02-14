Молодежь до 30 — присоединяйся! В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»
В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020». В этом году его ждут много нововведений.
- Впервые в конкурсную программу фестиваля вводится направление «Журналистика». Кроме того, поскольку этот год объявлен «Годом памяти и славы», то будет введена номинация «Патриотическая песня». Также тему «Победы» можно будет поддержать любыми номерами или конкурсными программами, - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
В прошлом году участниками проекта могли стать студенты-очники, заочники и те, кто обучаются на очно-заочной форме. В 2020 году возраст участников решили расширить с 25 до 30 лет. По словам руководителя проекта «Самарская студенческая весна» Надежды Стаценко, 20 февраля пройдет паблик-ток со студентами об особенностях, нововведениях и трендах фестиваля.
Отметим, что ежегодно в студенческой весне принимают участие более 3,5 тысяч студентов. Завершается фестиваль гала-концертом, где вручают специальные призы и объявляют победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU