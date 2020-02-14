2020-02-14T14:06:53+03:00
Общество

Молодежь до 30 — присоединяйся! В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020»

В этом году участников фестиваля ждут несколько нововведений
Илона МАЙСКАЯ
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Принять участие в студвесне смогут молодые люди в возрасте до 30 летПринять участие в студвесне смогут молодые люди в возрасте до 30 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Самаре дали старт фестивалю «Самарская студенческая весна 2020». В этом году его ждут много нововведений.

- Впервые в конкурсную программу фестиваля вводится направление «Журналистика». Кроме того, поскольку этот год объявлен «Годом памяти и славы», то будет введена номинация «Патриотическая песня». Также тему «Победы» можно будет поддержать любыми номерами или конкурсными программами, - рассказал заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

В прошлом году участниками проекта могли стать студенты-очники, заочники и те, кто обучаются на очно-заочной форме. В 2020 году возраст участников решили расширить с 25 до 30 лет. По словам руководителя проекта «Самарская студенческая весна» Надежды Стаценко, 20 февраля пройдет паблик-ток со студентами об особенностях, нововведениях и трендах фестиваля.

Отметим, что ежегодно в студенческой весне принимают участие более 3,5 тысяч студентов. Завершается фестиваль гала-концертом, где вручают специальные призы и объявляют победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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