Опасные тротуары: в Самаре прокуратура выявила нарушение закона со стороны МП «Благоустройство»

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:13:31+03:00

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Прокуратура Промышленного района Самары провела выездную проверку улиц города. Так, тротуары на Вольской, Калинина, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Нагорной оказались не очищены на всю ширину от наледи.

– Все это подвергало опасности проход граждан. На указанных улицах пешеходная зона не была обработана противогололедными материалами, – говорится в сообщении надзорного органа.

Директору МП «Благоустройство» направлено представление об устранении нарушений. Этот акт реагирования находится в стадии рассмотрения. Коммунальщикам необходимо в ближайшее время очистить тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU