Опасные тротуары: в Самаре прокуратура выявила нарушение закона со стороны МП «Благоустройство»
Прокуратура Промышленного района Самары провела выездную проверку улиц города. Так, тротуары на Вольской, Калинина, Ставропольской, Ново-Вокзальной, Нагорной оказались не очищены на всю ширину от наледи.
– Все это подвергало опасности проход граждан. На указанных улицах пешеходная зона не была обработана противогололедными материалами, – говорится в сообщении надзорного органа.
Директору МП «Благоустройство» направлено представление об устранении нарушений. Этот акт реагирования находится в стадии рассмотрения. Коммунальщикам необходимо в ближайшее время очистить тротуары.
ИСТОЧНИК KP.RU