Двухлетний ребенок в Самарской области попал в больницу, хлебнув «Крота»
8 февраля в поселке Мирный произошел трагический несчастный случай: 2-летний малыш выпил средство для прочистки труб «Крот».
Ребенка на карете «Скорой помощи» доставили в ближайшую больницу, врачи диагностировали у него химический ожог оболочки рта и глотки, за жизнь и здоровье малыша сейчас продолжают бороться медики. О маленьком пациенте сотрудники клиники сразу сообщили в полицию.
Как так получилось, что ребенок добрался до химического раствора и где были в это время его родители, пока доподлинно неизвестно. Подробности происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.
ИСТОЧНИК KP.RU