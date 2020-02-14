2020-02-14T14:57:12+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок в Самарской области попал в больницу, хлебнув «Крота»

За жизнь малыша борются врачи
Александра БУДАЕВА
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Ребенку вызвали "Скорую помощь" и быстро доставили его в больницуРебенку вызвали "Скорую помощь" и быстро доставили его в больницуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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8 февраля в поселке Мирный произошел трагический несчастный случай: 2-летний малыш выпил средство для прочистки труб «Крот».

Ребенка на карете «Скорой помощи» доставили в ближайшую больницу, врачи диагностировали у него химический ожог оболочки рта и глотки, за жизнь и здоровье малыша сейчас продолжают бороться медики. О маленьком пациенте сотрудники клиники сразу сообщили в полицию.

Как так получилось, что ребенок добрался до химического раствора и где были в это время его родители, пока доподлинно неизвестно. Подробности происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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