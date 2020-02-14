Двухлетний ребенок в Самарской области попал в больницу, хлебнув «Крота»

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:57:12+03:00

Изменить размер текста: A A

8 февраля в поселке Мирный произошел трагический несчастный случай: 2-летний малыш выпил средство для прочистки труб «Крот».

Ребенка на карете «Скорой помощи» доставили в ближайшую больницу, врачи диагностировали у него химический ожог оболочки рта и глотки, за жизнь и здоровье малыша сейчас продолжают бороться медики. О маленьком пациенте сотрудники клиники сразу сообщили в полицию.

Как так получилось, что ребенок добрался до химического раствора и где были в это время его родители, пока доподлинно неизвестно. Подробности происшествия выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU