Почти 600 человек в трамвпункте: администрация Самары потребовала от УК убрать наледь во дворах

14 Февр. 2020 2020-02-14T15:07:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 14 февраля, в Самаре прошло совещание в департаменте городского хозяйства и экологии. Главным вопросом стало плохое состояние внутридворовых территорий - почти везде есть наледь. На сегодняшний день скорейшей расчистки требуют 2364 выхода из подъезда, 1094 тротуара, 2151 проезд. В этом предстоит разобраться управляющим компаниям.

– Надо кардинально изменить ситуацию! Даем на это три дня. В безобразном состоянии находятся тротуары. Люди от бездействия управляющих компаний страдают, травмируются. По состоянию на 10 февраля в травмпункт больницы имени Пирогова обратился 591 человек. Жители направляют проблемные адреса через социальные сети, – заявил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

Управляющим компаниям дали три дня на исправление ситуаций. Проверка назначена на 17 февраля. Тем, кто не успеет убрать наледь к этому сроку, грозят большие денежные штрафы, минимальная сумма которых составит 50 тысяч рублей. Ознакомиться со списком управляющих компаний, которые имеют наибольшее количество нареканий, можно на сайте городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU