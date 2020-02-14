2020-02-14T15:02:56+03:00
Происшествия

В Тольятти «Гранта» влетела в сугроб и опрокинулась: пострадала девушка

Авария произошла на Южном шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель устроил серьезное ДТП с пострадавшимВодитель устроил серьезное ДТП с пострадавшимФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в четверг, 13 февраля, на Южном шоссе в Тольятти. В аварию попал автомобиль «Лада Гранта».

- За рулем легковушки находился 39-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной, нарушил правило расположения на проезжей части и наехал на снежный бруствер. После этого машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получила пассажирка «Гранты» — 23-летняя девушка. Ее госпитализировали. По данным полицейских, на момент ДТП водитель авто был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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