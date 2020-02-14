В Тольятти «Гранта» влетела в сугроб и опрокинулась: пострадала девушка
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в четверг, 13 февраля, на Южном шоссе в Тольятти. В аварию попал автомобиль «Лада Гранта».
- За рулем легковушки находился 39-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Борковской в направлении улицы Заставной, нарушил правило расположения на проезжей части и наехал на снежный бруствер. После этого машина опрокинулась, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
К сожалению, авария не обошлась без пострадавших. Травмы получила пассажирка «Гранты» — 23-летняя девушка. Ее госпитализировали. По данным полицейских, на момент ДТП водитель авто был трезв.
ИСТОЧНИК KP.RU