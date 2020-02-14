В Самаре пьяный пассажир пытался задушить женщину-таксистку
Едва не закончилась трагедий поездка Галины А., которая работает водителем такси. 48-летняя женщина приехала по вызову к мужчине, но клиент оказался конфликтный.
- Он начал бить меня по голове, потом заорал: «Я убью тебя!», накинул мне на шею ремень безопасности и начал душить, - рассказывала впоследствии сотрудникам полиции женщина.
Каким чудом ей удалось отбиться, пока не известно. Однако на агрессивного пассажира заявление в полицию она написала в тот же вечер.
По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело пока не возбуждено, однако по делу уже опрошен Анатолий К. – мужчине через пару недель исполнится 80 лет.
Мог ли пожилой человек напасть на женщину, был ли он действительно пьян, из-за чего разгорелся конфликт и кто виноват в произошедшем, сейчас разбираются полицейские.
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ИСТОЧНИК KP.RU