2020-02-14T15:21:22+03:00
Происшествия

В Самаре пьяный пассажир пытался задушить женщину-таксистку

В обстоятельствах произошедшего сейчас разбираются полицейские
Александра БУДАЕВА
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Пострадавшая обратилась за защитой в полициюПострадавшая обратилась за защитой в полициюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Едва не закончилась трагедий поездка Галины А., которая работает водителем такси. 48-летняя женщина приехала по вызову к мужчине, но клиент оказался конфликтный.

- Он начал бить меня по голове, потом заорал: «Я убью тебя!», накинул мне на шею ремень безопасности и начал душить, - рассказывала впоследствии сотрудникам полиции женщина.

Каким чудом ей удалось отбиться, пока не известно. Однако на агрессивного пассажира заявление в полицию она написала в тот же вечер.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, уголовное дело пока не возбуждено, однако по делу уже опрошен Анатолий К. – мужчине через пару недель исполнится 80 лет.

Мог ли пожилой человек напасть на женщину, был ли он действительно пьян, из-за чего разгорелся конфликт и кто виноват в произошедшем, сейчас разбираются полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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