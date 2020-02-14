2020-02-14T17:15:00+03:00
Общество

"Рисуй со мной": ОНФ и Почта России исполнили мечту маленькой девочки из Жигулевска

12-летняя Настя - девочка с редкой болезнью - мечтала о планшете, чтобы стать настоящим художником
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Настя получила подарок, о котором мечталаНастя получила подарок, о котором мечталаФото: СОЦСЕТИ
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14 февраля в гости к 12-летней Насте из Жигулевска - девочке с редким заболеванием - пришел добрый волшебник. Вернее, их было два. Организаторы всероссийской акции "Елка желаний" проекта «Мечтай со мной» рассказали о Насте и её мечте. И ОНФ вместе с Почтой России решили эту мечту исполнить. Директор филиала Почты России Александр Вакуленко и Вадим Нуждин, координатор проекта Бюро расследований ОНФ приехали в гости к Князевым в Жигулевск. Настя с удовольствием показывала гостям свои рисунки: вот огромная бабочка, вот принцесса, вот огромная киса. Девочка мечтает стать художницей, и теперь она может рисовать не только на бумаге, но и на экране современного планшета.

- Настя верит в мечту, верит в Деда Мороза. Мы идем вперед и ценим то, что имеем сейчас. Мы никогда не сдаемся, не ходим и не стонаем, не говорим, что нам все должны, потому что у нас ребенок инвалид. Нужно ценить, то что имеем, - рассказывает мама девочки Елена Князева.

- Снова и снова убеждаюсь, что отдавая, - получаешь вдвойне. Эмоции, которыми поделилась в момент общения Настя стоят дороже сотни планшетов. А искренняя улыбка на лице ребенка это счастье. Делайте добрые дела – дела от сердца не утомляют! - поделился эмоциями Вадим Нуждин.

А еще один подарок в рамках акции получит мальчик Коля Бердников из Кинеля. Он сейчас лечится в Москве, так что подарок ему отправили Почтой России.

Девочка с редкой болезнью из Жигулевска получила в подарок планшет, чтобы стать художником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Рисуй со мной": ОНФ и Почта России исполнили мечту маленькой девочки из Жигулевска
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