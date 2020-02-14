"Рисуй со мной": ОНФ и Почта России исполнили мечту маленькой девочки из Жигулевска

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:15:00+03:00

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14 февраля в гости к 12-летней Насте из Жигулевска - девочке с редким заболеванием - пришел добрый волшебник. Вернее, их было два. Организаторы всероссийской акции "Елка желаний" проекта «Мечтай со мной» рассказали о Насте и её мечте. И ОНФ вместе с Почтой России решили эту мечту исполнить. Директор филиала Почты России Александр Вакуленко и Вадим Нуждин, координатор проекта Бюро расследований ОНФ приехали в гости к Князевым в Жигулевск. Настя с удовольствием показывала гостям свои рисунки: вот огромная бабочка, вот принцесса, вот огромная киса. Девочка мечтает стать художницей, и теперь она может рисовать не только на бумаге, но и на экране современного планшета.

- Настя верит в мечту, верит в Деда Мороза. Мы идем вперед и ценим то, что имеем сейчас. Мы никогда не сдаемся, не ходим и не стонаем, не говорим, что нам все должны, потому что у нас ребенок инвалид. Нужно ценить, то что имеем, - рассказывает мама девочки Елена Князева.

- Снова и снова убеждаюсь, что отдавая, - получаешь вдвойне. Эмоции, которыми поделилась в момент общения Настя стоят дороже сотни планшетов. А искренняя улыбка на лице ребенка это счастье. Делайте добрые дела – дела от сердца не утомляют! - поделился эмоциями Вадим Нуждин.

А еще один подарок в рамках акции получит мальчик Коля Бердников из Кинеля. Он сейчас лечится в Москве, так что подарок ему отправили Почтой России.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="398" height="224" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/760880" frameborder="0"></iframe> Девочка с редкой болезнью из Жигулевска получила в подарок планшет, чтобы стать художником.

ИСТОЧНИК KP.RU