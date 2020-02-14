Девять месяцев не платил зарплату: директор самарской компании отправится под суд
В период с января по октябрь 2017 года руководитель общества с ограниченной ответственностью из Самары не платил своим сотрудникам зарплату. За эти девять месяцев перед 22 сотрудниками накопилось 3,4 млн рублей долга.
– Директор компании обвиняется в части 2 статьи 145.1 УК России (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Максимальная санкция за это нарушение подразумевает тюремный срок до трех лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
Надзорный орган поддержал обвинительное заключение в отношении мужчины. Теперь этим делом займется суд.
ИСТОЧНИК KP.RU