Девять месяцев не платил зарплату: директор самарской компании отправится под суд

14 Февр. 2020 2020-02-14T16:44:23+03:00

Ему грозит до трех лет тюрьмы

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В период с января по октябрь 2017 года руководитель общества с ограниченной ответственностью из Самары не платил своим сотрудникам зарплату. За эти девять месяцев перед 22 сотрудниками накопилось 3,4 млн рублей долга.

– Директор компании обвиняется в части 2 статьи 145.1 УК России (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Максимальная санкция за это нарушение подразумевает тюремный срок до трех лет, – сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Надзорный орган поддержал обвинительное заключение в отношении мужчины. Теперь этим делом займется суд.

ИСТОЧНИК KP.RU