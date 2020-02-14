2020-02-14T17:43:33+03:00
Общество

Борис Бурдаев из самарской группы "Братья Грим" заявил, что приостанавливает концертную деятельность

Музыкант пообещал поклонникам новый образ
Михаил ГОРЮНОВ
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Борис Грим не прощается с публикойБорис Грим не прощается с публикойФото: соцсети
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Известный музыкант из самарской рок-группы "Братья Грим" Борис Бурдаев выступил с неожиданным и немного грустным заявлением для своих поклонников. Певец сообщил, что собирается приостановить концертную деятельность в составе своего коллектива.

- Сегодняшний концерт в клубе Москва будет в какой-то степени одним из последних такого рода. Дело в том, что ситуация с проектом Братья Грим и правами на большинство моих песен крайне критическая и требует серьезного разбирательства и огласки, - рассказал Боря Грим в социальных сетях.

Исполнитель пообещал, что подробнее опишет ситуацию в своих следующих постах. Он признался, что продолжал давать билетные публичные концерты лишь из-за большей любви к своим фанатам.

- Пришло время остановится и во многом разобраться. Поэтому этот праздничный гиг пока что будет последним моим выходом в электрическом составе, - отметил Борис. - Скорее всего я дам ещё одну сольную акустику, для тех, кто не успеет попасть на это выступление и опущу занавес.

Тем не менее, Грим обнадежил, что его творческий путь в любом случае продолжается. Уже в этом году он обещает "новые опусы" и при этом в не самом привычном образе:

- А пока что show must go on и я вас жду на своём сегодняшнем немного печальном, но светлом празднике жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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