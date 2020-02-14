В центре Самары дороги на пяти улицах комплексно отремонтируют в 2020 году

14 Февр. 2020 2020-02-14T20:16:58+03:00

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В 2020 году в Самаре в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" запланирован масштабные ремонт "картами". Откорректировать собираются 42 участка дорог. На 5 участках хотя сделать более крупный - комплексный ремонт.

- Продолжится комплексное обновление улиц Стара-Загора - до Ташкентской и Победы - до Гагарина. Улицу Арцыбушевскую приведут в порядок в границах улицы Потапова и переулка Тургенева, улицу Ленинскую - от дома № 1 до Полевой. Улицу Мичурина - от проспекта Масленникова до Чкалова, - сообщили в администрации города. 14 февраля улицы, где собираются проводить работы, посетили сотрудники департамента городского хозяйства и экологии и подрядчики.

На Мичурина отремонтируют проезжую часть, тротуары, трамвайное межпутье. Приведут в нормальный газоны, заменят бортовой камень. Поскольку движение там плотное, то обойтись на время работ попробуют без полного перекрытия участка.

- Если проблем с переносом коммуникаций не возникнет, планируется, что правые поворотные полосы будут в районе улицы Клиническая и улицы Осипенко. В настоящее время вопрос находится на согласовании с ГИБДД города, - объяснил зам главного инженера ООО "НПФ "XXI", которое будет делать комплексный ремонт, Даниил Степанов.

Все работы на улице Мичурина завершат до 31 октября 2020 года. На Арцыбушевской в этом году отремонтируют тротуары и заменят бордюрный камень. Остальные виды работ, в том числе ремонт межрельсового пространства на протяжении 1100 п. м, перейдут на 2021 год.

Улицу Ленинская отремонтирует АО «Куйбышевская Дорожная ПМК». Это самый сложный участок, потому что тут сохранились частные дома. У некоторых в разрушенном состоянии приямки, в них попадает вода во время дождей и таяния снега. Ремонтники также обратили на это внимание и собираются усиливать приямки бетоном.

Чиновники добавляют, что на всех улицах будут применяться современные материалы. Гарантия на комплексный ремонт составляет 5 лет. В случае выявления каких-либо дефектов, подрядчик в этот срок будет устранять их сам. Власти отмечают, что все работы выполняются согласно пожеланиям граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU