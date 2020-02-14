2020-02-14T18:36:26+03:00
Общество

Станет теплее, но выпадут осадки: как изменится погода в Самаре в ближайшие дни

В регионе ожидается значительное понижение температуры воздуха
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре снова ожидается оттепельВ Самаре снова ожидается оттепельФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В "Приволжском УГМС" рассказали, как погода ждет Самарскую области в ближайшие три дня. Специалисты отмечают, что Среднее Поволжье покидает очередной циклонический вихрь, а на смену ему придет поле повышенного атмосферного давления.

- Слабый ветер и устойчивые прояснения приведут к значительному понижению температуры воздуха в ночные часы. В начале рабочей недели ожидается падение атмосферного давления, выпадение осадков, повышение температуры воздуха и усиление юго-западного ветра, - сообщили синоптики.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу местами по региону она опустится до - 21 градуса. Средняя температура на ближайшие ночи - 15 градусов. Днем -4, -9. Существенных осадков не ожидается. Постепенное повышение температуры начнется в воскресенье.

В начале недели столбик термометра может повыситься до + 1 градуса днем. Ночью ожидается -7, -12 градусов. Ветер будет дуть юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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