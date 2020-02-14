Станет теплее, но выпадут осадки: как изменится погода в Самаре в ближайшие дни

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В "Приволжском УГМС" рассказали, как погода ждет Самарскую области в ближайшие три дня. Специалисты отмечают, что Среднее Поволжье покидает очередной циклонический вихрь, а на смену ему придет поле повышенного атмосферного давления.

- Слабый ветер и устойчивые прояснения приведут к значительному понижению температуры воздуха в ночные часы. В начале рабочей недели ожидается падение атмосферного давления, выпадение осадков, повышение температуры воздуха и усиление юго-западного ветра, - сообщили синоптики.

Что касается температуры воздуха, то в ночь на субботу местами по региону она опустится до - 21 градуса. Средняя температура на ближайшие ночи - 15 градусов. Днем -4, -9. Существенных осадков не ожидается. Постепенное повышение температуры начнется в воскресенье.

В начале недели столбик термометра может повыситься до + 1 градуса днем. Ночью ожидается -7, -12 градусов. Ветер будет дуть юго-западный.

ИСТОЧНИК KP.RU