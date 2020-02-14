Глав управляющих компаний Самарской области призвали привести свои дворы в порядок до понедельника

14 Февр. 2020 2020-02-14T18:49:21+03:00

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Представители всех управляющих компаний и ТСЖ крупных городов Самарской области сегодня, 14 февраля, приняли участие в оперативном совещании по очистке территорий от гололеда, которое собрала руководитель ГЖИ региона Виктория Каткова.

Встреча не случайна - жалоб на неочищенные дворы и тротуары от жителей так много, что в ситуацию уже вмешался губернатор Дмитрий Азаров. Отметим, что глава региона накануне лично проверил, как работают дорожные службы и напомнила власти на местах, что контроль за состоянием дорог - это их прямая обязанность и спустя рукава к ней относиться ни в коем случае нельзя.

Несмотря на всю серьезность ситуации, на встречу в ГЖИ приехали не все УК. Отсутствие объяснили по-разному - пятница вечер, выходной...

- Такое отношение к работе недопустимо! - подчеркнула Виктория Каткова. - Если в прошлом году мы говорили, что много снега и коммунальные службы не справляются, то в этом году об этом говорить просто не приходится. Мы считаем, что у ряда управляющих компаний халатное бездействие.

Каткова дала руководителям компаний два дня для оперативного принятия мер - субботу и воскресенье. Начиная с понедельника, 17 февраля, Госжилинспекция начнет выборочные проверки. Предупреждать о визите заранее не будут. Для управляющих компаний, которые не исполняют закон предусмотрен серьезный штраф — до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU