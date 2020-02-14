"Может, опять станцую на 9 Мая!": самарский ветеран Великой Отечественной войны встретился с волонтерами-медиками

14 Февр. 2020 2020-02-14T19:11:39+03:00

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14 февраля приятный сюрприз ждал ветерана Великой Отечественной войны Владимира Тетюева. В пятницу к нему в гости пришли волонтеры-медики. Такие посещения проводятся с подачи Героя Советского Союза Владимира Чудайкина. Его идею поддержал губернатор Самарской области Дмитрия Азаров.

Владимиру Тетюеву 92 года, он служил в авиации и стал стрелком на четырехместном бомбардировщике ИЛ-4. На здоровье ветеран не жалуется, но отмечает, что для продолжительности жизни помощь медиков необходима. Поэтому он обрадовался неожиданным гостям.

- После Победы над Германией нас перебросили на Дальний Восток, воевать против милитаристской Японии. Мы разгромили и этого врага, но к гражданской жизни я вернулся нескоро — еще семь с лишним лет прослужил в авиации, - вспомнил Владимир Семенович.

Участнику войны запомнилось многое. Как-то он даже прыгал с парашютом из горящего самолета. После этого пришлось некоторое время лечиться. С тех пор Тетюев старается вести здоровый образ жизни, следит за своим здоровьем, не стесняется обращаться к врачам. Так, недавно его лечили в госпитале ветеранов войн.

- Кроме того, я практически каждый год выезжаю в санаторий по бесплатной путевке, стараюсь соблюдать диету, так что держу себя в форме. Может, и станцевать опять смогу на 9 Мая, я так это люблю! Считался когда-то одним из лучших танцоров в своей воинской части, - признался Владимир.

Добровольцы рассказали, что посещают ветеранов Великой Отечественной войны на регулярной основе. Вместе с врачами они следят за здоровьем героев.

- Приоритетное направление нашей деятельности — забота и оказание медицинской помощи людям старшего поколения. Работаем мы по всей Самарской области. Проводим анкетирование и собираем информацию о здоровье и самочувствии ветеранов, — объяснила региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" Наталья Дудинцева.

ИСТОЧНИК KP.RU