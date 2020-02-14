2020-02-14T21:16:54+03:00
Происшествия

В Самаре пьяная девушка разрешила бородатому незнакомцу проводить ее после кафе, а он надругался над ней

Сейчас полицейские ищут преступника
Михаил ГОРЮНОВ
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Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегосяПравоохранители выясняют все обстоятельства случившегосяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Не самым удачным образом закончился поход в танцевальное кафе на улице Дачной в Самаре для 24-летней Анны В. Девушка перебрала с алкоголем и стала жертвой преступника. - Примерно в 3 часа ночи 9 февраля она вышла из заведения. Проводить ее до дома на такси предложил неизвестный мужчина. Она согласилась и вместе со своим новым знакомым поехала на Заводское шоссе, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией. На вид незнакомцу было около 30 лет, рост примерно 180 сантиметров, бородатый. Девушка провела его в дом, а на следующее утро пришла в полицию - с синяком под глазом и сотрясением мозга. Также она заявила, что в отношении нее было совершены действия сексуального характера. Сейчас стражи порядка ищут преступника. По факту происшествия проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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